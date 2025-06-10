Лукашенко объяснил нехватку картошки

Дефицит белорусской картошки был создан искусственно и по внутриполитическим причинам, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Когда проверил Комитет госконтроля некоторых деятелей - оказывается, в политике было дело. Бульбы (картошки - прим. ТАСС) хватало, но где-то придержали, чтобы показать, что президент в ценообразование вмешался, поэтому вот результат. А когда он с наручниками пришел, на стол положил, бульба появилась", - сказал он на совещании по развитию национального кинематографа. Соответствующий видеофрагмент распространил близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул Первого".

Ранее Лукашенко поставил задачу вырастить столько картошки, чтобы хватило и Белоруссии, и России. Министерство сельского хозяйства и продовольствия республики сообщило, что в целях бесперебойного снабжения картофелем в межсезонье увеличило площади посадки корнеплода под урожай 2025 года почти на 3 тыс. га. Также белорусское правительство ввело лицензирование вывоза за пределы Белоруссии картофеля до 26 июня.