Эксперт Брагин: нефть дорожает из-за риска сокращения ее добычи в США и Канаде

Нефтяные котировки возобновили рост на рисках сокращения добычи в Северной Америке. Такое мнение в беседе с "РГ" высказал директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.

© Российская Газета

Марка нефти Brent подорожала за минувшую неделю на 4%, цена вернулась к отметке 66,5 доллара за баррель. На этой неделе котировки в моменте приближались к 68 долларам за баррель. Цены выросли несмотря на очередное решение ОПЕК+ ускоренно наращивать добычу нефти в июле. Ранее альянс принимал аналогичные решения в отношении производства нефти в мае и июне, и тогда это играло на понижение котировок барреля.

По словам Брагина, сейчас рост цен продолжается на фоне лесных пожаров в Канаде, создающих риски сокращения нефтедобычи. Также поддержку котировкам оказали данные по рынку труда в США, отразившие устойчивость занятости. В то же время замедление темпов найма вкупе с довольно мягкими данными инфляции за май вселили надежды на возобновление снижения ставки ФРС в сентябре.

Кроме того, на рынок повлияло очередная отсрочка начала активных боевых действий в мировой торговой войне президента США Дональда Трампа. Создается впечатление, что его угрозы постепенно перестают воспринимать всерьез.

Как замечает Брагин, тема торговых отношений между США и КНР оставалась в центре внимания. Драйвером роста оптимистичных настроений стал телефонный разговор Дональда Трампа и Си Цзиньпина. По словам американского президента, переговоры вышли на "продвинутую стадию" и завершились позитивными результатами для обеих сторон. Впрочем, Белый дом не исключает повышения пошлин, если диалог с Пекином не даст результата.

На фоне коррекции цен на нефть буровая активность в США продолжает снижаться. Данные Baker Hughes отразили сокращение количества активных буровых нефтяных установок четвертую неделю подряд до самого низкого уровня с ноября 2021 года. Их количество сократилось на 9 штук на прошлой неделе, за шесть недель - на 41 штуку, до 442 штук.

Брагин приводит оценку Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа о том, что для прибыльности бурения новых скважин в США в среднем требуется стоимость североамериканской нефти WTI на уровне 65 долларов за баррель. но форвардные цены (цена, зафиксированная на дату заключения контракта для будущей покупки) на эту марку находятся вблизи 60 долларов до конца этого года.

Впрочем, на бирже c 9 июня котировки WTI выросли выше отметки 65 долларов за баррель, но для влияния на отрасль они должны там задержатся на какое-то продолжительное время. Эксперты и участники рынка сходятся во мнении, что серьезного роста нефтяных цен пока ждать не приходится.