Дмитриев объяснил, почему ЕС хочет ввести санкции против РФПИ

ЕС хочет ввести санкции против РФПИ, потому что недоволен работой фонда по восстановлению отношений России и США. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Он отметил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признаёт, что РФПИ — важный канал финансирования проектов модернизации экономики России и усиления её промышленной базы.

«Предложение ввести санкции против РФПИ также означает, что Еврокомиссия выступает против взаимодействия российского и европейского бизнеса, которому в России фонд активно оказывает содействие», — написал Дмитриев в Telegram.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия предложила отключить ещё 22 российских банка от системы SWIFT.

Также фон дер Ляйен предложила запретить импорт в Европу произведённых на основе российской нефти нефтепродуктов.