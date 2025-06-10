Назван повод для повышения ключевой ставки в России

Дефицит федерального бюджета по итогам первых пяти месяцев года достиг 3,393 триллиона рублей, что увеличивает вероятность повышения ключевой ставки. Таким образом данные Минфина России прокомментировал Telegram-канал MMI.

Законопроект о внесении изменений в показатели федерального бюджета на 2025 год, прошедший второе чтение в Госдуме, предусматривает рост дефицита по итогам года до 3,792 триллиона рублей. Получается, что для исполнения новых параметров в оставшиеся семь месяцев доходы бюджета должны практически сравняться с расходами.

Аналитики отмечают, что с учетом запланированных на весь год расходов на уровне 42,3 триллиона рублей потратить осталось 24,2 триллиона, а это на 3,9 процента меньше, чем в тот же период годом ранее. Если учитывать инфляцию за этот период, то падение расходов превысит 12 процентов, что выглядит как не слишком вероятное событие.

«По факту будет не менее 44-45 триллионов расходов и не более 38 триллионов доходов. Дефицит 6-7 триллионов — это оптимистично!» — говорится в сообщении.

С учетом постепенного исчерпания ликвидных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), которых уже не хватает, чтобы закрыть дефицит, Минфину придется активнее занимать средства у банков через продажу облигаций федерального займа (ОФЗ). Фактически речь идет об эмиссии и увеличении денежной массы, а этот фактор является проинфляционным и может заставить Центробанк ужесточить денежно-кредитную политику (ДКП).

Ранее финансовое ведомство сообщило, что по итогам мая нефтегазовые доходы федерального бюджета в связи с падением цен на сырье сократились на 35,4 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го, до 512,7 миллиарда рублей, и оказались в два раза меньше, чем в апреле.

На заседании совета директоров ЦБ, прошедшем в пятницу, 6 июня, было принято решение снизить ставку с 21-го до 20 процентов. Однако, как отмечают эксперты, такое решение с учетом замедления инфляции не говорит о смягчении ДКП и пересмотре подхода регулятора.