Стало известно, против чего Европа не хочет вводить санкции

Вопреки ожиданиям, санкции против российской атомной промышленности и экспорта не были включены в проект 18-го пакета ограничительных мер ЕС против РФ, представленный главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. На это обратил внимание ТАСС.

На пресс-конференции были озвучены предложения о санкциях против "Северных потоков", новых ограничениях против банков, танкеров и снижении потолка цен на нефть, однако тема российских атомных проектов в Европе и поставок топлива для АЭС не была затронута.

Ранее источники утверждали, что новый пакет санкций ЕС будет включать меры против российской нефтяной и атомной энергетики.

Напомним, ЕК предлагает объявить санкции против 70 судов и 22 банков РФ.