Путин продлил запрет на поставку нефти и нефтепродуктов по потолку цен

Президент РФ Владимир Путин продлил до 31 декабря 2025 года срок действия ответных мер на предельные цены на нефть и нефтепродукты из России, установленные некоторыми иностранными государствами. Это следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, поставки российских нефти и нефтепродуктов запрещены, если в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование ценового потолка, введенного странами G7, ЕС и Австралией.

Указ об ответных мерах на потолок цен вступил в силу 1 февраля 2023 года и должен был изначально действовать до 1 июля 2023 года. Однако действие этой меры продлевалось несколько раз.

5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго Евросоюза на морские поставки нефти из РФ. Страны Группы семи (G7), ЕС и Австралия ввели потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель для подчиненных им судов и территорий. С 5 февраля 2023 года аналогичные ограничения начали действовать на поставки нефтепродуктов из РФ.

Предельная стоимость была определена на уровне $100 и $45 за баррель в зависимости от категории нефтепродуктов.