Нефтегазовые доходы достигли в первые пять месяцев 2025 года 4,24 триллиона рублей, что меньше их прошлогоднего объема за аналогичный период на 14,4 процента, следует из предварительной оценки Минфина РФ, опубликованной на сайте ведомства.

Таким образом, с учетом того, что по итогам января-апреля в министерстве оценивали снижение показателя год к году в 10,3 процента, в мае падение нефтегазовых доходов России ускорилось.

Их сокращение уже привело к росту дефицита федерального бюджета, поправки о котором приняла 10 июня Госдума.

Такая динамика доходов РФ от продажи нефти и газа объясняется прежде всего «снижением средней цены на нефть, а также единовременным поступлением доплаты по НДПИ на нефть в феврале 2024 года», уточнили во вторник в Минфине.

При этом ненефтегазовые доходы федерального бюджета по итогам января — мая составили 10,492 триллиона рублей, увеличившись год к году на 12,3 процента, что формирует устойчивую базу для дальнейшего опережающего роста его доходов, говорится в сообщении.