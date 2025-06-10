США пообещали ослабить ограничения на продажу чипов Китаю

Президент США Дональд Трамп пообещал ослабить ограничения на продажу чипов Китаю. Об этом со ссылкой на директора Национального экономического совета Белого дома Кевина Хасетта сообщает Financial Times (FT).

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Снять часть запретов на поставку высоких технологий американский лидер готов в обмен на редкоземельные металлы, которые добывают в КНР. Хассетт выразил надежду, что американские и китайские переговорщики достигнут соглашения, в результате которого Китай ускорит экспорт сырья.

Соглашение с Пекином означало бы значительный отход от политики администрации Джо Байдена, которая ввела жесткий экспортный контроль, призванный затруднить Китаю получение передовых американских чиповых технологий, которые могли бы помочь его вооруженным силам. Хассетт не уточнил, какие именно меры экспортного контроля будут ослаблены, но предположил, что администрация не будет менять ограничения, запрещающие американскому производителю чипов Nvidia продавать свою продукцию китайским фирмам.

США и Китай начали встречу по урегулированию торговых споров в Лондоне 9 июня. От США на встречу отправились министр финансов США Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и торговый представитель Джеймисон Грир.

Власти Китая усилили контроль за вывозом из страны ряда редкоземельных металлов на фоне эскалации торговой войны с США. Пекин рассчитывает, что подобная мера повысит его шансы в торгово-экономическом противостоянии с Вашингтоном, начало которому положил Трамп. В конце мая глава Белого дома обвинил Китай в «полном нарушении» временного торгового соглашения и пригрозил Пекину скорым возвращением повышенных пошлин.