Запасы газа в хранилищах Европы превысили 51%

Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы превысили 51%, а закачка ускорилась на фоне потепления в регионе, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE). Импорт сжиженного природного газа (СПГ) странами ЕС в начале июня продолжается рекордными для этого месяца темпами.

Закачка газа в ПХГ стран ЕС 8 июня, по данным GIE, составила 493 млн куб. м. Отбор снизился до 19 млн куб. м. Общий объем топлива в ПХГ является лишь шестым максимальным для начала июня за все время наблюдений - 56,4 млрд куб. м газа (-28% к предыдущему году).

Сейчас ПХГ Европы заполнены на 51,4% (на 10,45 процентного пункта ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет) против 71,6% годом ранее. Согласно требованиям Еврокомиссии, страны ЕС должны обеспечивать заполнение своих хранилищ газом на 90% к 1 ноября каждого года. Вместе с тем это требование дополнительно подталкивает рост цен на газ на европейском рынке. Подсчеты ТАСС показывают, что чистая закачка газа Европой в предстоящий сезон заполнения ПХГ должна составить не менее 61 млрд куб. м, чтобы выполнить норму наполненности. Это почти на 50% выше чистой закачки годом ранее и является одним из максимальных показателей в истории.

Ранее "Газпром" предрекал Европе трудности при заполнении хранилищ к зиме. Предстоящим летом странам региона понадобится больше газа для пополнения запасов и в условиях ограниченного ввода новых мощностей на рынке предстоит конкурировать за СПГ с Азией, чей спрос на топливо растет. Форум стран - экспортеров газа ожидает, что ЕС столкнется со значительными трудностями при заполнении своих ПХГ на 90% к зиме, и прогнозирует, что летние биржевые цены на газ окажутся выше, чем были зимой, что подрывает экономическую целесообразность закачки газа в хранилища.

Текущая неделя в Европе ожидается теплее предыдущей. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в мае в среднем составила 15%, в июне - около 16%. Средняя цена закупки газа в Европе в мае текущего года составила около $412 за тыс. куб. м, в июне - порядка $422.

Импорт СПГ

В прошедшем отопительном сезоне Европа импортировала почти 63 млрд куб. м СПГ, что стало третьим максимальным показателем для этого периода. Больший объем регазифицированного газа поступал с СПГ-терминалов в газотранспортную систему ЕС только в два предыдущих зимних сезона.

Импорт СПГ Европой в мае стал максимальным за все время наблюдений (12,75 млрд куб. м). Сейчас мощности регазификации загружены на 56% от максимума.