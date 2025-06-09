Банк России назвал главную причину укрепления рубля

В мае 2025 года рубль укреплялся относительно основных иностранных валют шестой месяц подряд. Такой вывод содержится в Банком России.

Как полагают авторы документа, главной причиной этой динамики стала высокая привлекательность российских активов для граждан и компаний в условиях жесткой денежно-кредитной политики. Между тем спрос на валюту на внутреннем рынке упал до минимума с июня 2024 года. По итогам мая доллар США ослаб на 3,6 процента, до 78,62 рубля, а юань — на 2,8 процента, до 10,89 рубля.

Кроме того, регулятор отметил, что рубль укреплялся, несмотря на снижение продажи валюты крупнейшими экспортерами. Если в апреле речь шла о 455 миллионах долларов в день, то в мае уже о 406 миллионах.

С начала года физические лица купили на биржевом и внебиржевом рынках иностранной валюты на сумму 386 миллиардов рублей. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то это почти в два раза меньше.

Ранее телеканал CNBC назвал российский рубль самой эффективной в мире валютой и связал это с контролем за движением капитала и ужесточением денежной политики.