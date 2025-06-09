В Татарстане создадут новую особую экономическую зону

В Татарстане создадут особую экономическую зону (ОЭЗ) «Зеленая долина». Соответствующее решение было принято на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам создания и развития ОЭЗ, которое провел вице-премьер Александр Новак, передает «Коммерсантъ».

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Отмечается, что ОЭЗ организуют на территории Заинского муниципального образования в Татарстане. Главным направлением работы зоны будут биологические технологии: переработка льна и хлопка в биоволокно, производство сорбентов и удобрений.

Эксперты рассчитывают, что к 2034 году объем инвестиций, осуществленных резидентами ОЭЗ, будет выше 15 млрд рублей. Планируется подготовить 444 рабочих места.

В мае президент России Владимир Путин в ходе совещания с руководителями муниципалитетов Курской области поддержал идею создания особой экономической зоны на всей территории региона. Тогда российский лидера посетил Курскую область впервые с момента освобождения региона от Вооруженных сил Украины.

Ранее правительство утвердило создание новых экономических зон в Московской, Вологодской и Новосибирской областях.