СМИ рассказали о ситуации на американских рынках в условиях торговых войн

Американские рынки демонстрируют стабильность, несмотря на торговые разногласия. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Беспокойство по поводу возможных негативных последствий торговой войны и роста тарифов для мировой экономики значительно уменьшилось. Тем не менее, риски, связанные с инфляцией, остаются актуальными, и инвесторы пристально наблюдают за предстоящим выпуском данных о ценах производителей и потребителей. Предполагается, что эти показатели могут привести к повышенной нестабильности на рынке в ближайшие дни, говорится в материале.

После того как 2 апреля были введены новые тарифы, основные индексы смогли восстановить свои позиции. Доходность американских государственных облигаций выросла после достижения весенних минимумов, а индекс S&P 500 за неделю вырос на 1,5%, несмотря на падение акций Tesla из-за конфликта между Дональдом Трампом и Илоном Маском. С начала года индекс вырос на 2% и торгуется на уровне, который, по мнению экспертов, может быть переоценённым.

Подчеркивается, что в случае ускорения темпов инфляции Федеральная резервная система, вероятно, не станет снижать процентные ставки, на что рассчитывают многие инвесторы. Это может привести к тому, что компании будут вынуждены сокращать расходы на персонал, если не смогут компенсировать рост тарифов за счет повышения цен. В условиях замедления экономики ситуация может подтолкнуть ФРС к более мягкой денежно-кредитной политике.