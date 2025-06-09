Стали известны подробности 18-го пакета санкций против России

В Евросоюзе 20 июня после саммита G7 («Большой семерки») может пройти голосование по 18-ому пакету антироссийских санкций. Об этом сообщил дипломат, знакомый с ходом подготовки к саммиту. Отмечается, что в ЕС ждут сигнал от США по координированию новых ограничений.

«Страны Евросоюза могут провести голосование по 18-му пакету санкций против России 20 июня», — говорится в материале Politico со ссылкой на дипломата.

Этот вопрос обсуждается в преддверии саммита G7, который пройдет в Канаде с 15 по 17 июня.

Ожидается, что ЕС примет решение о введении новых ограничительных мер после того, как США подтвердят готовность к выработке согласованной позиции по санкциям. В случае поступления соответствующего сигнала Брюссель незамедлительно приступит к подготовке новых мер.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз и Штаты обсуждают возможность одновременного введения еще одного пакета санкций — также и в том случае, если президент РФ Владимир Путин не проявит готовности к переговорам по конфликту на Украине. По словам фон дер Ляйен, ключевое внимание Запада сосредоточено на мерах, направленных против российского энергетического сектора и блокировании источников финансирования для Москвы.