Укрепление рубля видно невооруженным глазом, заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, даже без Bank of America мы видим это невооруженным глазом сами. Особым экспертом для этого быть не нужно", - прокомментировал Песков то, что Bank of America признал рубль самой успешной валютой в мире.

В этом году рубль укрепился к доллару более чем на 40%.

Набиуллина: Высокая ставка замедлила инфляцию и укрепила рубль в России

Западные эксперты отметили не только силу рубля и, в частности, эффективные действия и политику Центробанка РФ, но и слабость доллара.