Экономист раскрыл последствия снижения ключевой ставки

Решение Центробанка снизить ключевую ставку с 21% до 20% отразится на общей ситуации в экономике — так, ставки по депозитам в крупных банках уже начали падать, скоро к этой тенденции присоединятся остальные финансовые организации. В ближайшее время можно ожидать и снижения ставок по ипотечным и потребительским кредитам, рассказал доктор экономических наук, заслуженный экономист России Юрий Твердохлеб Общественной Службе Новостей.

В целом дальнейшие решения регулятора по изменению ключевой ставки будут зависеть от множества различных факторов, в том числе внешних – они значительно влияют на экономику, отметил эксперт. Пока рано говорить о тренде на снижение «ключа», подчеркнул он.

В то же время снижение ставки подтверждает, что ситуация в экономике на данный момент стабильна и находится под контролем ЦБ, считает экономист. Он напомнил, что это решение регулятора предсказали крупные банки, которые еще до заседания начали снижать ставки по депозитам. Аналогичных действий, по мнению специалиста, следует ожидать от небольших банков.

«Ситуация стабилизировалась настолько, что стало возможным в том числе и смягчение денежно-кредитной политики, — пояснил Твердохлеб. — Поэтому, думаю, можно ожидать [снижения ипотечных и кредитных ставок в банках]. Может быть, не одномоментно».

В вопросе кредитных ставок банки будут ориентироваться на рыночную конъюнктуру, а сегодня наблюдается активный спрос на кредитные ресурсы, добавил экономист. По его мнению, в ближайшее время произойдет коррекция процентных ставок по потребкредитам, которая на первом этапе будет не очень значительной.

Напомним, в прошлую пятницу ЦБ снизил ключевую ставку впервые с 2022 года — сразу на 100 базисных пунктов, до 20%. Это решение многие эксперты назвали историческим, отметив, что оно однозначно стало позитивным и для участников рынка, и для предпринимателей.