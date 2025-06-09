Кабмин внес в Госдуму отчет об исполнении бюджета за 2024 год

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об исполнении федерального бюджета за 2024 год. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Согласно тексту законопроекта, Госдуме предлагается утвердить отчет об исполнении федерального бюджета за 2024 год по доходам в сумме 36,708 трлн рублей, по расходам в сумме 40,180 трлн рублей с превышением расходов над доходами (дефицит федерального бюджета) в сумме 3,471 трлн рублей.

Законопроект включает следующие данные: доходы федерального бюджета за 2024 год по кодам классификации доходов бюджетов; расходы федерального бюджета за 2024 год по ведомственной структуре расходов федерального бюджета; распределение расходов федерального бюджета за 2024 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов; источники финансирования дефицита федерального бюджета за 2024 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.