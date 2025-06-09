Профицит экономики Германии: к чему он приведет Европу?

Экономика Германии, демонстрируя профицит, вызывает диспропорции в еврозоне, что негативно отражается на торговых позициях других государств Европы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Института мировой экономики и международных отношений РАН.

В работе рассматриваются вопросы, связанные с экономическим положением Германии и его изменением под воздействием новых решений, принятых президентом США Дональдом Трампом.

Согласно тексту исследования, «избыточный торговый профицит Германии стал одной из причин кризиса еврозоны: не потраченные на импорт экспортные доходы частично трансформировались в ссудный капитал, который направлялся в страны Южной Европы, что еще в большей степени культивировало дисбалансы между странами еврозоны».

Также в материале приводятся слова американского экономиста Джозефа Стиглица, который заявил, что профицит в одной стране порождает дефицит в другой. Также в статье подчеркивается, что одной из ключевых проблем для США является избыток ресурсов в экономике Германии, который уже давно подвергается критике со стороны многих партнеров этой страны.

Ранее сообщалось, что, по данным статистического управления Евросоюза Eurostat, экономика еврозоны в первом квартале 2025 года выросла на 0,6% к предыдущим трем месяцам.