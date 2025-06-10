Госдума скорректировала бюджет 2025 года

Госдума приняла во втором чтении законопроект о корректировке параметров федерального бюджета на 2025 год. Документ планируется рассмотреть в окончательном чтении 11 июня.

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Почему изменили

Законопроект предусматривает повышение прогнозируемого объема ВВП до 221,9 трлн рублей, а инфляция оценивается теперь в 7,6%. Одновременно доходы бюджета снижаются до 38,5 трлн рублей (17,4% ВВП), а расходы увеличиваются до 42,3 трлн рублей (19,1% ВВП). Это приведет к увеличению дефицита бюджета до 1,7% ВВП.

Глава Минфина Антон Силуанов объяснил необходимость корректировок бюджета снижением цен на нефть, что привело к уменьшению нефтегазовых доходов на 2,6 трлн рублей. В то же время ненефтегазовые доходы выросли.

Председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров со своей стороны подчеркнул, что бюджет должен быть направлен на повышение благосостояния граждан и сохранение баланса в условиях санкций. Макаров отметил, что корректировка бюджета необходима для обеспечения его сбалансированности и соблюдения интересов всех граждан России.

На чем стоит бюджет

Приоритеты бюджета остаются прежними: социальная поддержка граждан, обеспечение обороны и безопасности государства, поддержка семей участников специальной военной операции, а также технологического лидерства страны.

Увеличение общего объема расходов федерального бюджета на 829,2 млрд. рублей стало возможным за счет увеличения ненефтегазовых доходов.

Предусматривается увеличение бюджетных ассигнований по государственным программам, в частности:

+ 26 млрд руб. - "Развитие здравоохранения";

+ 3,3 млрд руб. - "Развитие образования";

+ 17,8 млрд руб. - "Социальная поддержка граждан";

+ 2,9 млрд руб. - "Экономическое развитие и инновационная экономика";

+ 24 млрд руб. - "Обеспечение обороноспособности страны";

+ 41,9 млрд руб. - "Развития сельского хозяйства и регулирования рынков с/х продукции, сырья и продовольствия".

Поправки основного чтения

Ко второму чтению были поддержаны ряд поправок. В частности, предлагается выделить более 930 млн рублей на гранты российским организациям для проведения исследовательских разработок в рамках инновационных проектов. Дополнительно 1,25 млрд рублей будут направлены на обеспечение доступа к электронному образовательному контенту для учащихся и педагогов. Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин отметил, что это говорит о том, что в работе над бюджетом на первый план вышли направления, которые формируют задел на будущее. Он напомнил о проектах "умных городов" - Иннополис, Доброград и другие. О них и идет речь в данных поправках.

"Это не разовая мера, а часть общего курса на развитие "точек притяжения" за пределами традиционных центров", - заявил депутат.

Также он отметил, что параллельно с этим средства направляются на грантовую поддержку инжиниринговых и НИОКР-проектов - то есть на формирование технологической базы, способной работать на экспорт и внутренний рынок.

Еще одна поправка посвящена развитию туризма. Принято решение перераспределить ранее неосвоенные средства Корпорации Туризм.РФ на поддержку инфраструктурных проектов в пострадавших курортных зонах. Это выглядит как стремление не просто сгладить последствия ЧС, но и сохранить притягательность региона для инвесторов и туристов, пояснил Говырин.