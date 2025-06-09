Стало известно, что грозит ЕС при отказе от российского газа

Европа снова приступила к рассмотрению полного отказа от российского газа. Об этом сообщает РИА Новости. Как уточняется, Еврокомиссия (ЕК) планирует запретить импорт трубопроводного и сжиженного газа по действующим контрактам к концу 2027 года, но от прямых санкций воздерживаются из-за несогласия Венгрии и Словакии. Рассматривается вариант нулевой квоты, который потребует лишь простого большинства.

По словам Венеры Шайдуллиной, директора исследовательского центра «Аналитика. Бизнес. Право», российские поставщики будут оспаривать односторонние расторжения контрактов в международных арбитражах, ссылаясь на принцип pacta sunt servanda. Однако обострение международной обстановки может изменить ситуацию, как это было с проектом «Арктик СПГ — 2», отметила собеседница.

Как указал Павел Марышев, член экспертного совета при Российском газовом обществе, ЕС утверждает, что отказ от российского газа не несет рисков, ссылаясь на возможные поставки из США, Катара и Норвегии. Однако эксперт считает это недальновидным, учитывая, что Россия обеспечивает 20% потребления газа в ЕС. СПГ из других стран дорог и в основном уходит в Азию.

Эксперты считают, что диверсификация поставок не решает проблему полностью. Западная Европа может легче переключиться на альтернативные источники, тогда как Центральная и Восточная Европа сталкиваются с логистическими трудностями. СПГ сложнее в транспортировке и требует специальных мощностей, которых нет во всех странах ЕС, отмечают специалисты.

В материале говорится, что Франция и Бельгия выступают против плана ЕК, требуя дополнительной информации о последствиях. Отказ от российского газа может привести к усилению инфляции и дальнейшей деиндустриализации, так как энергоемкие предприятия будут переносить производства в другие страны, подчеркивают эксперты.