Крупнейший импортер российского угля резко нарастил его закупки

По итогам мая 2025 года суммарные объемы поставок российского энергетического угля в Китай выросли примерно в 1,8 раза в сравнении с апрельским показателем и достигли максимального месячного уровня с начала 2024-го. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Kpler.

За последний месяц весны Китай, являющийся крупнейшим импортером этого вида топлива из РФ, нарастил его закупки на 7,2 процента в годовом выражении, до 4,58 миллиона тонн. Помимо КНР российские поставщики заметно увеличили экспорт и на другие крупные рынки сбыта.

Так, в Индию за отчетный период было отправлено вдвое больше энергетического угля из РФ, чем за май 2024-го — 1,36 миллиона тонн. В месячном выражении экспорт в этом направлении увеличился на 19 процентов. Поставки в Турцию выросли на 10 процентов год к году, до 1,72 миллиона тонн, а в Южную Корею — в 2,1 раза, до 742,75 тысячи.

Несмотря на это, значительная часть российских угольных компаний продолжает испытывать кризис и сталкивается с убыточностью. Подобная ситуация фиксируется на фоне снижения мировых цен на сырье и удорожания логистики. Дополнительным барьером для наращивания прибыли для российских экспортеров остаются трудности с проведением международных расчетов из-за западных санкций. Согласно прогнозу участников рынка, убыточность части российской угольной отрасли сохранится как минимум до 2030 года.