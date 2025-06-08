Дмитриев сравнил госдолг России и США

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что госдолг России к ВВП составляет менее 20%, в США — выше 120%.

«Госдолг России к ВВП составляет менее 20%», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.

Он отметил, что в Европе этот показатель выше 100%, а в США — выше 120%.

Ранее министр финансов Скотт Бессент в интервью телеканалу CBS заявил, что администрация Соединённых Штатов никогда не допустит объявления дефолта по государственному долгу.