Президент Литвы выступил с требованием против России

Запад должен ввести максимальные санкции против России, отключив все ее банки от SWIFT. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает РИА Новости.

В интервью немецкой прессе глава прибалтийской республики заявил, что считает лучшим способом ввести максимальные санкции в отношении России. По его мнению, все кредитно-финансовые учреждения РФ надо отключить от международной системы платежей и передачи финансовой информации (SWIFT).

«Иначе они будут считать нас слабыми и верить, что Европа не готова принимать смелые решения», — сказал литовский политик.

Кроме того, он настаивает на экономических рестрикциях против энергетических компаний Nord Stream AG, «Росатом», «Газпром» и «Лукойл».

Ранее в Вашингтоне спрогнозировали, что США понесут крупный ущерб в случае ужесточения санкций против РФ.