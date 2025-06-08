Россия увеличила импорт рыбы из Турции

Российская Федерация в апреле текущего года удвоила закупки рыбы в Турции по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные турецкой статистической службы.

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При этом общие объемы экспорта морепродуктов из Турции в РФ по итогам апреля этого года составили $25,3 млн, что в 2,2 раза больше, чем в апреле прошлого года. В месячном выражении поставки сократились на 25%. Более всего Россия закупала у Турции форель ($13,7 миллиона), а также сибас ($1,3 миллиона) и морского карася ($1,2 миллиона).

В мае сообщалось, что Европейский союз впервые ввел санкции в отношении российских рыбопромышленных компаний. В принятый 20 мая Евросоюзом 17-й пакет антироссийских санкций включены две рыбопромышленные компании из РФ — холдинг «Норебо» и «Мурман СиФуд». В ЕС считают, что российские рыболовецкие суда оснащены технологиями, используемыми для шпионажа в Северном и Балтийском морях, и присутствуют в непосредственной близости к критически важным инфраструктурным и военным объектам Норвегии.