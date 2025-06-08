Российская экономика заняла шестое место в списке крупных стран, которые меньше остальных зависят от экспорта. Об этом свидетельствуют данный национальных статистических служб.

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Доля экспорта в России составляет 21,9%. Это сопоставимо с занимающими четвертое и пятое места Индией (21%) и Китаем (21,1%). Средний показатель по всем странам составляет 40,7%.

Самой независимой экономикой мира стала американская (10,9%). Лидером с конца является Ирландия с показателем в 148% от ВВП.

В тройку лидеров по независимости вошли также Аргентина (15,3%) и Бразилия (17,9%).

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что РФ стала четвертой в мире по паритету покупательной способности.