Экономика РФ стала шестой в мире по независимости от экспорта
Российская экономика заняла шестое место в списке крупных стран, которые меньше остальных зависят от экспорта. Об этом свидетельствуют данный национальных статистических служб.
Доля экспорта в России составляет 21,9%. Это сопоставимо с занимающими четвертое и пятое места Индией (21%) и Китаем (21,1%). Средний показатель по всем странам составляет 40,7%.
Самой независимой экономикой мира стала американская (10,9%). Лидером с конца является Ирландия с показателем в 148% от ВВП.
В тройку лидеров по независимости вошли также Аргентина (15,3%) и Бразилия (17,9%).
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что РФ стала четвертой в мире по паритету покупательной способности.