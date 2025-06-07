В России подорожает популярный продукт

Иван-чай подорожает до 5–7 тысяч рублей за килограмм к осени 2025 года. Поэтому россияне планируют собирать и заготавливать траву дома, следуя обучающим курсам из интернета. Об этом рассказал председатель Союза производителей иван-чая Александр Хлынов, передает Mash.

По данным Mash, цена на закупку зелёного листа выросла почти в два раза, а к концу сезона взлетит до четырёх. Спрос на лист поднялся на 15%, но предложение не увеличивается из-за нехватки сборщиков.

По этой же причине начали расти зарплаты работников. За 70–100 кг/день можно заработать 4–7,5 тысяч рублей, а в пик сезона доходы до 10 тысяч.

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Хлынов отмечает, что «количество фанатов русского напитка растёт».

По его словам, продажи увеличиваются, а из-за повышения цен многие любители планируют собирать иван-чай самостоятельно. Ферментировать траву они учатся в интернете, где дают советы, как самому получить 2–3 кг чая.