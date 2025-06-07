Оппозиция Молдавии объявила о рейдерском захвата энергосектора со стороны властей

Лидер блока «Победа» Илан Шор в своем Telegram-канале назвал планы властей Молдавии по отстранению «Молдовагаза» от поставок рейдерским захватом энергетического сектора страны.

«Зимой они боялись лезть в газовый сектор — знали, что румынские эффективные менеджеры развалят его за неделю. Но теперь, когда народ не так остро почувствует холод сразу, начали рейдерский захват энергетического сектора в целом», — сказал он.

По его словам, в настоящее время уничтожают компанию, которая исправно поставляла газ по доступным ценам. Шор заявил, что «теперь все отдадут «Энергоком» — шарашкиной конторе, у которой нет ни опыта, ни денег, ни даже толковых специалистов».

В январе «Молдовагаз», контрольным пакетом акций которой владеет российская корпорация «Газпром», признала исторический долг перед компанией в размере $709 млн.

До 2022 года Молдавия практически полностью зависела от российского газа, трансфером занимались «Молдовагаз» и «Газпром». До 2011 года стороны договорились определять цену по специальной формуле, в 2012 году появились двусторонние договоренности, а в 2016 году цена стала зависеть в том числе от котировок цен на нефтепродукты.