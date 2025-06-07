Россия обсуждает в ООН судьбу меморандума об экспорте российской сельхозпродукции

Российская сторона ведет консультации в ООН о судьбе меморандума о нормализации экспорта сельхозпродукции РФ, срок действия которого заканчивается в июле. Об этом сообщил РИА Новости замглавы МИД России Сергей Вершинин.

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Дипломат отметил, что этот меморандум был частью черноморской инициативы, однако осталось немного времени.

Российская сторона проводила и до сих пор продолжает консультации с представителями секретариата ООН по всем этим вопросам. Эти консультации направлены на обеспечение беспрепятственного доступа для российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок, подчеркнул замглавы МИД.

Он добавил, что РФ встречает серьезное сопротивление, в первую очередь со стороны Брюсселя, подчеркнул Вершинин.

Срок действия меморандума, заключенного между Россией и ООН по нормализации экспорта сельхозпродукции, истекает 22 июля. Возможность его дальнейшего продления текстом документа не предусмотрена.