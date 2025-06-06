Ценам на российский газ предрекли снижение

Средним экспортным ценам на российский трубопроводный газ в 2025 году предрекли снижение. Об этом со ссылкой на ежеквартальный обзор Центра ценовых индексов (ЦЦИ) сообщает РИА Новости.

В прогнозе приняли участие семь экспертов, в том числе директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев, директор по исследованиям компании «Имплемента» Мария Белова, аналитик финансовой группы «Финам» Сергей Кауфман и другие. По их мнению, по итогам года средняя стоимость российского топлива упадет на 5,6 процента — до 303 долларов за тысячу кубометров. Расценки на 2026-й пересмотрели в сторону повышения — до 283 долларов за тот же объем. В 2027 году, отмечают эксперты, газ будет стоить 264 доллара (плюс 4,3 процента к прошлому прогнозу).

Предварительную оценку поставок российского топлива за рубеж снизили почти на миллиард кубометров — до 115 миллиардов. В следующем году поставки вырастут до 121, а в 2027-м — до 128 миллиардов кубометров соответственно.

Два крупнейших покупателя российского газа в Европе, Франция и Бельгия, отказались поддержать запрет на импорт в Евросоюз (ЕС). Они потребовали от Еврокомиссии дополнительных заверений о том, какие экономические и правовые последствия повлечет подобное решение. Министр энергетики Франции Марк Ферраччи выразил опасение, что полный отказ от российского газа может привести к тому, что частные фирмы столкнутся с «судебными делами России» по поводу контрактов.