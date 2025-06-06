Набиуллина рассказала, в какой валюте стало выгодно хранить сбережения

Хранение сбережений в рублях стало более выгодным как для предприятий, так и для граждан России по сравнению с хранением в иностранной валюте. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, передает ТАСС.

По словам главы регулятора, разница между ставками в рублях и других валютах сейчас на исторически максимальных уровнях. Так, «и для компаний, и для населения стало выгоднее сберегать в рублях, чем накапливать активы и сбережения в валюте», отметила она.

Сегодня Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 100 б.п., до 20,00% годовых. ЦБ отметил, что будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. В ожидании заседания Центробанка по ключевой ставке 6 июня 2026 года российские банки заранее начали снижать ставки по вкладам.

Ранее аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева заявила агентству «Прайм», что предложения вкладов по ставке под 30% годовых в рублях появляются нечасто, но всегда вызывают ажиотаж на рынке.