В ЦБ заявили о замедлении роста цен на продукты питания

Рост цен на продукты питания в России замедлился. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по ключевой ставке.

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"Текущие темпы роста цен на продукты питания в целом замедлились, пусть и меньшими темпами, чем на непродовольственные товары", - отметила глава ЦБ.

По ее словам, внутри этой группы динамика была неоднородной, какие-то товары, например, молоко и яйца, перестали дорожать или даже начали дешеветь после скачков цен в прошлые периоды. Председатель Центробанка рассказала, что, например, цены на тепличные овощи снижаются нетипично быстро для этого сезона. А в мясной группе, напротив, ценовое давление растет.

При этом жесткая денежно-кредитная политика сильнее всего сказалась в непродовольственной группе, где рост цен в целом достаточно низкий, сообщила Набиуллина. Стоимость многих предметов бытовой техники, электроники - смартфонов, телевизоров, пылесосов и других - почти не изменилась либо даже снизилась за последний год.