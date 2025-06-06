Высокие показатели ключевой ставки стали одним из основных факторов укрепления рубля. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Влияние ключевой ставки отчетливо проявилось сразу по двум каналам - процентному и валютному. Высокие ставки стали одним из главных факторов укрепления рубля, и вместе с охлаждением спроса это дополнительно повлияло на динамику цен в непродовольственном сегменте", - подчеркнула глава ЦБ РФ.

Рубль отреагировал на решение ЦБ по ставке