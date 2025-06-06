Набиуллина: высокие ставки стали одним из главных факторов укрепления рубля

ТАСС

Высокие показатели ключевой ставки стали одним из основных факторов укрепления рубля. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Влияние ключевой ставки отчетливо проявилось сразу по двум каналам - процентному и валютному. Высокие ставки стали одним из главных факторов укрепления рубля, и вместе с охлаждением спроса это дополнительно повлияло на динамику цен в непродовольственном сегменте", - подчеркнула глава ЦБ РФ.

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