ЕС завалило сталью из-за пошлин Трампа: импорт растет, а цены падают

В Европейский союз активно ввозятся дешевые стальные изделия и другая продукция. Это, в частности, связано с тем, что американские пошлины перенаправили торговые потоки в Европу, сообщает газета Financial Times.

Издание ссылается на данные Еврокомиссии. Согласно полученной информации, поставки отдельных видов стальных изделий продемонстрировали рост более чем на 1000% с начала года, а цены упали на 88%.

Отраслевые игроки обеспокоены ситуацией. Как указывают в Thyssenkrupp, если не вмешаться, европейский рынок может не выдержать. По словам председателя наблюдательного совета компании Ильзе Хенне, время действовать именно сейчас.

Недавно Еврокомиссия запустила новую систему мониторинга импорта, которая отслеживает увеличение поставок не только стали, но и других товаров, таких как электрогитары, промышленные роботы, фанера, алюминий и алкогольные напитки. Основной объем поставок идет из Китая, но также увеличивается импорт из США, где компании наращивают запасы в ожидании возможных ответных мер со стороны ЕС в виде пошлин.

В то же время Еврокомиссия разрабатывает меры для укрепления защиты рынка. По словам Мароша Шефчовича, торгового комиссара ЕС, летом будет предложен новый механизм компенсации. Но специалисты считают, что необходимо действовать незамедлительно.