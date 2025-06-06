Парламент Словакии случайно выступил против антироссийских санкций.

Об этом сообщает Euractiv.

«Небольшое количество словацких депутатов одобрило резолюцию, обязывающую правительство выступить против антироссийских санкций, которая была принята только потому, что оппозиция по ошибке не явилась на голосование», — говорится в материале.

Резолюция была предложена Словацкой народной партией (SNS). Ее лидер Андрей Данко назвал резолюцию «историческим документом», который предписывает правительству голосовать против санкций Европейского союза (ЕС) при следующей возможности.

В парламенте Словакии 150 мест, однако резолюция была одобрена 51 депутатом. Во время голосования присутствовали только 76 членов фракции премьер-министра Роберта Фицо.

Пытаясь заблокировать голосование, проевропейская оппозиция поспешно отказалась от участия, в результате чего ее депутатов не учитывали в числе присутствующих.

Ранее парламент Словакии проголосовал за отказ от санкционной политики в отношении России. Депутаты сочли, что санкционная политика и торговые ограничения в отношении Москвы способствуют росту цен на энергоносители и нарушению цепочек поставок, что ослабляет конкурентоспособность и экономические выгоды словацких компаний.