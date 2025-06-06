Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 100 б.п., до 20,00% годовых. Об этом регулятор сообщил в пресс релизе, опубликованном на сайте ЦБ.

ЦБ отметил, что будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Согласно ожиданиям Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.

«Проинфляционные риски немного уменьшились, но все еще преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте, отметил регулятор», - говорится на сайте ЦБ.

Уточняется, что в апреле 2025 года текущий рост цен с поправкой на сезонность сократился до 6,2% в пересчете на год после в среднем 8,2% в 1к25. Аналогичный показатель базовой инфляции составил 4,4% после в среднем 8,9% в предыдущем квартале.

Это первое снижение ключевой ставки ЦБ с 2022 года. Тогда она была установлена на уровне 7,5%. После этого Банк России поэтапно поднимал ставку и начал придерживаться жесткой денежно-кредитной политики.

Некоторые эксперты допускали снижение ключевой ставки на 100-200 базисных пунктов (б.п.) - до 19-20%. В частности, аналитики «БКС мир инвестиций» отмечали, что вышедшие данные по реальному сектору экономики за март-апрель пока не показывают существенного замедления экономики, что могло бы стать сигналом для устойчивого снижения ставки.

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