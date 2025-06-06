В США заявили о сохранении стратегического интереса к экономике КНР

США заинтересованы в сохранении экономических связей с КНР и доступа к ее рынку. Об этом в эфире телеканала Fox News сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

© Газета.Ru

Журналисты попросили ее прокомментировать состоявшийся 5 июня телефонный разговор между американским и китайским лидерами Дональдом Трампом и Си Цзиньпином. По словам чиновницы, это была «хорошая и продуктивная» беседа.

«У него (Трампа — «Газета.Ru») всегда были уважительные отношения с председателем КНР. Китай нуждается в США и наших рынках, у нас тоже есть стратегический интерес к экономике и рынку КНР», — сказала Ливитт.

Она добавила, что во время телефонного разговора главы двух государств договорились, что торговые представители США и КНР продолжат проводить встречи и обсуждать развитие отношений в сфере экономики.

Трамп и Си Цзиньпин созвонились вечером 5 июня. В ходе беседы американский и китайский лидеры обсуждали только вопросы, связанные с торговлей.

Позже президент США заявил, что разговор длился полтора часа и завершился «очень позитивно» для обеих стран. Также он отметил, что принял приглашение председателя КНР посетить азиатскую республику.