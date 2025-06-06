В России упростят управление временно свободными средствами бюджета

С 1 сентября 2025 года в России планируется запуск нового механизма работы с временно свободными бюджетными средствами. Об этом говорится в проекте постановления правительства, подготовленном Минфином, сообщает газета «Известия».

Речь идет о средствах, которые уже поступили в бюджет — в виде налогов и других платежей — но пока не направлены на конкретные расходы. Сейчас они размещаются, например, на депозитах или в ценных бумагах через единый казначейский счёт.

Сегодня для каждой операции казначейству приходится заключать отдельные договоры с банками, что требует значительных временных и административных ресурсов, пояснил управляющий партнёр юридической фирмы BBNP Максим Барашев.

Новый механизм предусматривает объединение обязательств по операциям в рамках единого соглашения с участием клиринговой организации. Это позволит сократить число операций, ускорить документооборот и увеличить количество размещений в течение дня без привлечения дополнительных средств, уточнил эксперт.

Как отмечается в пояснительной записке Минфина, инициатива направлена на повышение эффективности использования бюджетных остатков и будет способствовать развитию финансового рынка.

По данным РЭУ им. Г.В. Плеханова, за 2024 год доход от размещения временно свободных средств составил 1,1 трлн рублей, из которых 872 млрд поступило в федеральный бюджет.