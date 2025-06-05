Политтехнолог Михаил Павлив предрек разрушение экономики Украины после окончания специальной военной операции, передает News.ru.

Собеседник издания считает, что еще одной серьезной проблемой для государства станет демография, поскольку многие украинцы уезжают за рубеж. Он предположил, что «украинская экономика войдет в новый для себя период после завершения СВО».

Павлив подчеркнул, что возвращение части людей после открытия границы не сможет восполнить потери из-за отъезда других, например, для воссоединения с семьей. По мнению эксперта, Украина может столкнуться с ситуацией, аналогичной той, что наблюдается в странах Балтии.

Также он отметил, что в дополнение к уже существующему дисбалансу в демографии, где на территориях, контролируемых Киевом, проживает около 20–21 миллиона человек, из которых 10–11 миллионов — это пожилые люди. Учитывая предполагаемый отъезд мужчин и молодых людей, такая ситуация станет «приговором» для Украины, утверждает специалист. Он подчеркнул, что на Украине будет меньше людей трудоспособного возраста, которые смогут получать выплаты из бюджета.