Германская промышленность и рынок труда переживают спад на фоне усилившегося влияния США и давления Дональда Трампа и внутренних трудностей, сообщает Bloomberg.

В преддверии визита канцлера Фридриха Мерца в Белый дом, экономисты и предприниматели отмечают, что главные проблемы страны – внутренние, несмотря на внешние вызовы со стороны политики Дональда Трампа. По словам Мелани Арнтц из Института исследования труда в Нюрнберге, в экономике преобладают деструктивные силы и сохраняется пессимизм.

Президент США Дональд Трамп усилил давление на Германию введением тарифов на сталь и автомобили, а также сокращением военной поддержки Европы. Особенно уязвимыми оказались немецкие промышленные предприятия, где фиксируется постоянное сокращение рабочих мест. По данным Института исследования занятости, страна ежемесячно теряет около 10 тысяч рабочих мест, передает Bloomberg.

Владельцы предприятий, такие как Карстен Фогт из Дуйсбурга, описывают растущее чувство пессимизма и усталости среди бизнесменов.

«Я не собираюсь заново изобретать себя в последний десяток лет своей жизни. Уже проходил через это дважды – хватит. Это изматывает», – сообщил Фогт.

Пессимизм усиливается на фоне стагнации спроса, смены технологий и массовых увольнений у крупных производителей стали в регионе Рура. Безработица в мае выросла рекордно за последние три года, а потребительская уверенность не восстановилась после пандемии и начала спецоперации на Украине.Партия канцлера борется за лидерство с АдГ, которая использует экономические трудности и обещает выход из Евросоюза.

Мерц инициировал создание фонда в 500 млрд евро для модернизации инфраструктуры страны и снял ограничения на заимствования для оборонных расходов, но одновременно пообещал урезать выплаты по социальным программам. Он предупредил: «С четырехдневной рабочей неделей и балансом работа–жизнь мы не сможем сохранить процветание этой страны».

Ранее министр финансов Германии Ларс Клингбайль призвал остановить обострение торгового противостояния между Евросоюзом и США.

В Германии спрогнозировали падение доходов бюджета на 81,2 млрд евро.

Лидер партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель на заседании бундестага раскритиковала канцлера Фридриха Мерца и его экономическую политику, призвав к возобновлению поставок газа из России.