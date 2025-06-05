Нижний Новгород примет ЭКГ-форум ответственного бизнеса «СО.ЗНАНИЕ»

16-17 октября 2025 года в столице Приволжского федерального округа состоится ЭКГ-форум ответственного бизнеса «СО.ЗНАНИЕ», возникший как объединение двух площадок: ESG-форума «СО.ЗНАНИЕ» и ЭКГ-форума ответственного бизнеса. Перезапуск позволит усилить позиции мероприятия как одного из главных событий в повестке устойчивого развития, объединяющего ключевых представителей бизнеса и государства, – об этом объявили в ходе сессии на конференции ЦИПР-2025 в Нижнем Новгороде.

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Поддержка ответственного бизнеса – одна из приоритетных задач Правительства, о чем заявляет Президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркивает, что необходимыми мерами являются повышение заработной платы, улучшение условий труда и социальных пакетов для работников. Это посылы легли в основу рейтинга ответственного бизнеса «Экология-Кадры-Государство» (ЭКГ), миссией которого является объединение усилий государства и бизнес-сообщества для достижения целей национального развития и улучшения корпоративной культуры отечественных компаний. При этом оценка происходит по трем ключевым направлениям: экология - степень воздействия на окружающую среды и экологические проекты; кадры - уровень оплаты труда, социальные и другие программы; государство - финансовая устойчивость, налоговая история и т.д.

«Объединение этих мероприятий на нижегородской площадке - очень важное для нас и логичное решение. Нижегородская область готова стать центром разработки прорывных инициатив. В нашем регионе есть много отличных примеров ответственного бизнеса, который готов инвестировать в развитие не только своего предприятия, но и в людей, благоустройство города. Но это должно быть системным решением для всех, чтобы бизнес поддерживал нашу общую стратегию развития. Это касается и заботы об экологии, и демографической политики, и других сфер жизни. Нижегородская область уже приняла важный закон о поддержке ответственного бизнеса, теперь вместе с коллегами из других регионов, федеральных органов власти и с представителями бизнеса будем вместе прорабатывать решения для всей страны у нас в Нижнем!», - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Проведение объединённого ЭКГ-форума ответственного бизнеса «СО.ЗНАНИЕ» в Нижнем Новгороде – логичный шаг в развитии диалога бизнеса и государства. Опыт ЦФО в проведении первого форума ответственного бизнеса в Суздале в прошлом году показал, что предпринимателям критически важны открытые площадки для прямого обсуждения совместных инициатив с властью и экспертами. Отмечу инициативу Глеба Сергеевича Никитина: запуск регионального закона об ответственном ведении бизнеса в Нижегородской области создает важный прецедент для системной поддержки предпринимателей в ПФО. Вместе ЦФО и ПФО составляют половину населения, экономики и инвестиций нашей страны. Уверен, что объединённый форум укрепит партнёрство для достижения национальных целей развития», – сообщил полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев.

Между Нижегородской областью и Аппаратом полномочного представителя Президента РФ в ЦФО были достигнуты договоренности о совместной работе АНО «Институт демографического развития» и АНО «Институт демографической политики имени Д. И. Менделеева» в разработке методологии ЭКГ-рейтинга регионов и дальнейшей оценке субъектов РФ. Концепция рейтинга регионов будет опираться на подходы устойчивого развития, сформулированные в стратегических документах страны, и соответствует целям национальных проектов. В нем учитываются управленческие усилия регионов — такие как дополнительные меры поддержки, вовлечение общества, наличие кадровых стратегий и экологических инициатив. Это позволяет учитывать мотивацию, инициативность и системную работу региона, помимо самого факта участия.

За годы существования ЭКГ-рейтинг приобрел федеральный масштаб и сегодня объединяет 7 миллионов участников (95% предпринимателей страны). Сформирована экосистема, благодаря которой все игроки рынка имеют возможность узнать о показателях «здоровья» бизнеса, получить компетентную поддержку и внедрить практики устойчивого развития.

В 2025 году ЭКГ-форум ответственного бизнеса и международный форум устойчивого развития «СО.ЗНАНИЕ», занимающийся популяризацией принципов ESG-трансформации в бизнес-среде, объединятся в Нижнем Новгороде – городе, обладающем большим экономическим и человеческим капиталом. Единое мероприятие позволит сконцентрировать усилия участников на расширении повестки устойчивого развития и разработке новых мер поддержки отечественного бизнеса. Кроме того, платформа «СО.ЗНАНИЕ» обеспечит формирование новых межрегиональных связей и обмен опытом между предпринимателями из разных субъектов.

Событие пройдет в традиционном деловом формате: предусмотрены пленарные заседания, сессии и круглые столы по актуальным вопросам. Так, в рамках пленарного заседания участники получат ключевую информацию об общей концепции ЭКГ-рейтинга как инструмента устойчивого развития предприятий, региона и страны в целом, а также узнают о мерах поддержки ответственного бизнеса и обсудят аспекты корпоративной социальной ответственности.

Среди других тем форума: социальные инвестиции в регионы, роль деловой репутации в госзакупках, законодательство в сфере развития ответственного бизнеса, сохранение окружающей среды и презентация корпоративного демографического стандарта (ГОСТ). Помимо этого, в рамках мероприятия состоятся выездные заседания Комиссий Госсовета РФ по направлениям «Экология» и «Инвестиции» и Экспертного совета ЭКГ-рейтинга.

ЭКГ-форум ответственного бизнеса «СО.ЗНАНИЕ» пройдет 16-17 октября 2025 года в Нижнем Новгороде при поддержке Правительства Нижегородской области. Организатором мероприятия выступает компания «ОМГ».

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