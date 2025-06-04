Эксперт рассказал, почему в охлаждении экономики нет ничего плохого

Охлаждение российской экономики — показатель общей удовлетворенности населения своим уровнем жизни. Об этом заявил в эфире Радио «Комсомольская правда» экономист Алексей Зубец.

«Дело в том, что когда мы говорим об экономике, надо смотреть не на экономические показатели, а на настроение населения. Потому что экономика – это социальная наука. И темпы роста экономики, роста производства определяются тем, как люди себя чувствуют, довольны ли они своей жизнью. Если они недовольны, они начинают активничать. Проявляется какая-то активность в части образования, создают свой бизнес, ищут новую работу. Экономика растет. То есть, топливом экономики является бедность и неудовлетворенность тем, как люди живут. Вот это основное топливо экономики во всем мире», — заявил собеседник.

По словам эксперта, в России этого самого «топлива» сейчас нет, поскольку люди в основном довольны своей жизнью и не склонны проявлять экономическую активность.

«Поэтому снижение темпов роста экономики до полутора процентов, по разным оценкам до 1,4-1,7 в первом квартале, это абсолютно нормальное явление. В прошлом году у нас были приличные темпы роста. Соответственно, идет охлаждение экономики и возвращение к нормальности. Те самые полтора-два процента роста это наша норма. Поэтому ничего плохого в этом нет», — заключил экономист.

Ранее сообщалось, что, по мнению эксперта Игоря Юшкова, США не только не могут ограничить Россию, но и не хотят мешать экспортировать нефть.