Европа не успевает закачивать газ в хранилища

Европа не укладывается в график заполнения подземных хранилищ газа (ПХГ). Чтобы достичь целевого показателя в 90% к 1 ноября, необходимо ускорить темпы закачки, сообщил «Газпром» в своем Telegram-канале.

Как отмечается, европейские операторы будут вынуждены в течение пяти месяцев закачать 41,9 млрд куб. м газа. Данный уровень в 1,5 раза выше значений за такой же период 2023 года. Подчеркивается, что рост темпов закачки усложняется проведением плановых ремонтных работ на европейской газовой инфраструктуре в летний период.

В мае текущего года в европейские ПХГ закачали 8,9 млрд куб. м газа, что на 1,1 млрд куб. м меньше среднего значения за последние десять лет, охватывающие период с 2015 по 2024 годы.

«На 31 мая объем активного газа в европейских ПХГ составил 48,6 млрд куб. м. Это в полтора раза меньше (на 21,8 млрд куб. м), чем на аналогичную дату прошлого года», - говорится в публикации.

В среду в 9:00 по московскому времени на торгах открылись июльские фьючерсы на индекс TTF, который является крупнейшим европейским газовым хабом и расположен в Нидерландах. Начальная цена составила 421,8 доллара за тысячу кубометров, что на 0,2% ниже расчетной цены предыдущего дня. Через некоторое время стоимость фьючерсов снизилась до 421,2 доллара за тысячу кубометров, что на 0,3% ниже расчетной цены предыдущего дня.