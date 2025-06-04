Брокеры выявили высокий интерес инвесторов к торгам фьючерсом на курс биткойна

Квалифицированные инвесторы проявляют значительный интерес к торгам фьючерсом, привязанными к стоимости криптовалют, которые стартовали с сегодняшнего дня на Московской бирже.

Об этом ТАСС сообщили российские брокеры. По данным Московской биржи количество сделок по итогам первого дня превысило 8,5 тыс., объем торгов составил 424 млн рублей.

"Мы видим значительный интерес со стороны клиентов, которые являются квалифицированными инвесторами. Это самый доступный, прозрачный и легитимный инструмент для инвестиции в криптоактивы в рамках российского законодательства. Сегодня этот контракт обгоняет, например, вечный фьючерс на акции Сбербанка. Не припомню, чтобы какой-то новый фьючерс мог похвастаться тем же", - рассказал руководитель департамента интернет-брокера "БКС мир инвестиций" Никита Силкин.

По данным "БКС мир инвестиций", по состоянию на 17:30 мск было совершено более 8 тыс. сделок на сумму около 500 млн рублей.

"Для первого дня торгов - неплохой результат, учитывая что торговать могут только квалифицированные инвесторы. В целом, несмотря на то, что этот инструмент предназначен только для "квалов", спрос на него довольно высокий. Однако, поскольку этот фьючерс ориентирован на БПИФ Blackrock, его корреляция непосредственно с биткойном далека от 100%, что, вероятно, ограничит спрос на данный инструмент. В случае, если корреляция между биткойн и ETF улучшится, возможно, спрос на него вырастет",- отметил аналитик "Цифра брокер" Иван Ефанов.

В пресс-службе Московской биржи ТАСС заявили, что количество сделок по итогам дня составило 8,57 тыс., объем торгов - 423,7 млн рублей.

"Мы планируем развивать сегмент контрактов на цифровые активы в соответствии с клиентским спросом", - отметил представитель торговой площадки.

Московская биржа с сегодняшнего дня запустила торги фьючерсом, привязанными к стоимости криптовалют (Bitcoin Trust ETF) для квалифицированных инвесторов. Его торговый код - IBIT, котировка выставляются в долларах США за один лот, расчеты проводятся в российских рублях. Для торгов доступна квартальная серия с исполнением в сентябре 2025 года.

Ранее в СПБ Бирже сообщали ТАСС, что в настоящее время тестирует торги расчетными фьючерсами, привязанными к стоимости криптовалют. "Сбер" также планирует представить свой продукт для инвесторов без прямого владения криптовалютами.

Банк России в мае разрешил предлагать квалифицированным инвесторам производные финансовые инструменты, ценные бумаги и цифровые финансовые активы, доходность которых привязана к стоимости криптовалюты. При этом регулятор по-прежнему не рекомендует финансовым организациям и их клиентам инвестировать непосредственно в криптовалюты.