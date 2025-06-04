Власти США сомневаются в принятии закона о санкциях против России

В администрации президента США Дональда Трампа сомневаются в необходимости принятия законопроекта о санкциях против России.

Об этом изданию Politico заявил один из авторов проекта сенатор Ричард Блюменталь.

«Белый дом остается в сомнениях в вопросе поддержки законопроекта по санкциям», — сказал он.

3 июня глава офиса президента Украины Андрей Ермак прибыл в США в составе делегации, которую возглавляет министр экономики республики Юлия Свириденко, чтобы обсудить «важные вопросы», в том числе усиление санкционного давления на Россию.

До этого авторы проекта «сокрушительных» санкций против РФ, американские сенаторы Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь, призвали принять его до саммит «Большой семерки» (G7), который состоится в Канаде 15–17 июня.