Назван объем «главной кубышки» России

Объем средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 июня 2025 года составил 11,696 трлн рублей, следует из отчета Минфина. Это эквивалентно 5,5% от прогнозируемого объема валового внутреннего продукта (ВВП) на текущий год.

По данным Минфина, за май 2025 года ликвидные средства ФНБ, размещенные на счетах в ЦБ, снизились с 3,29 трлн до 2,84 трлн рублей (эквивалент $36,2 млрд).

Объем юаней на счетах ЦБ сократился до 153,7 млрд рублей по сравнению с 164,5 млрд месяцем ранее. Объем золота в обезличенной форме также уменьшился — с 168,06 до 139,5 тонны. Кроме того, на счетах остались 1,3 млрд рублей.

Часть средств ФНБ продолжает оставаться в инвестициях: $3 млрд размещены в долговых бумагах иностранных государств, а также — в широком портфеле российских облигаций.

С 15 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года доход от размещения средств фонда в иностранной валюте и золоте составил $36,4 млн, или 2,86 млрд рублей.

В мае министерство снизило годовой прогноз по объему фонда почти на 2 трлн рублей. По сравнению с прошлым годом ФНБ уменьшится на 126,4 млрд рублей — в основном за счет целевого расходования средств на покрытие дефицита бюджета. Как уточнял глава Минфина Антон Силуанов, по итогам 2025 года года из фонда планируется использовать 447 млрд рублей.

ФНБ играет роль «запасного кошелька государства» или «главной кубышки», которая помогает сбалансировать бюджет в нестабильные времена. ФНБ — это часть средств федерального бюджета, которые откладываются на черный день. Средства ранее хранились в рублях, долларах, евро, а сейчас — в основном в юанях, золотых активах и рублях. Фондом управляет Минфин.

По данным Минфина, на 1 июня 2022 года объем средств ФНБ составлял 12,476 трлн рублей или 9,4% ВВП, на 1 июня 2023 года — 12,353 трлн рублей или 8,2% ВВП. На 1 июня 2024 года показатель был равен 12,601 трлн рублей или 7% ВВП.