Курс доллараДоллар упал ниже 78 рублей до 77,9 рубля

Газета.Ru

Курс доллара снизился до 77,9 руб. Об этом свидетельствуют данные Investing.

Доллар упал ниже 78 рублей
© РИА Новости

29 мая внебиржевой курс доллара был ниже 77 руб.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев спрогнозировал, что на этой неделе доллар будет стоить 80,5-81,5 руб., евро — 91-91,5 руб., юань — 11,25 руб. По его словам, ключевым событием следующей недели станет заседание ЦБ по ключевой ставке 6 июня. Эксперт уверен в немалой вероятности снижения ключевой ставки. По его ожиданиям, регулятор понизит ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 20%. Чем шире будет шаг снижения, тем большее общее давление будет испытывать рубль в летние месяцы, уверен финансист.

В июне аналитик Анастасия Найшева спрогнозировала укрепление рубля перед выходом в устойчивый диапазон. По ее словам, в ближайшее время с высокой долей вероятности американская валюта останется в диапазоне от 79 до 81 руб.

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