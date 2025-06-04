Минфин может нарастить выпуск ОФЗ на фоне укрепления рубля

Укрепление рубля может привести к увеличению планов Минфина по выпуску государственных облигаций на 13-17%, что составит 620-810 млрд рублей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование экспертов компании «Эйлер аналитические технологии».

По состоянию на 3 июня, средний курс доллара составляет 87,85 рублей. При этом с начала года американская валюта подешевела к российской на 22,5% до 78,85 рублей.

По бюджетному правилу отклонение фактического курса рубля от прогнозного должно компенсироваться изменением объема выпуска федеральных облигаций — увеличением при укреплении национальной валюты или сокращением при ее ослаблении, отметили эксперты «Эйлера»

Представитель Минфина сообщил изданию, что привлечение дополнительных средств через ОФЗ не планируется. Вместо этого ведомство намерено использовать свободные остатки средств федерального бюджета. В конце апреля правительство пересмотрело показатели федерального бюджета на текущий год, понизив прогноз по курсу доллара на 2,2 рубля до 94,3 рублей.

Аналитики «Эйлера» отмечают, что каждый рубль отклонения курса от прогнозного требует компенсации в размере 100-120 млрд рублей выпуска облигаций. При пересмотре прогнозного курса на 2,2 рубля вниз план по размещению суверенных облигаций должен был вырасти на 220-260 млрд рублей. За первый квартал Минфин выпустил ОФЗ на 1,4 трлн рублей при плане в 1 трлн рублей, выполнив годовую программу на 34,5%.

Главный экономист БКС Илья Федоров ожидает средний курс доллара в текущем году около 88,5 рублей и соглашается с ростом потребностей в долговом финансировании. В таком сценарии Минфину потребуется дополнительно занять около 900 млрд рублей. Аналогичную оценку дают в инвестбанке «Синара», где почти уверены в увеличении программы государственных заимствований.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев прогнозирует рост программы облигационных займов на 250-500 млрд рублей в зависимости от динамики курса и нефтяных котировок. Главный экономист «Эйлера» по России Елена Ахмедова напоминает о возможности использования остатков федерального бюджета прошлых лет как альтернативе наращиванию заимствований.