Стало известно, как иностранные компании планируют возобновлять бизнес в России

Российский рынок, несмотря на уход западных брендов, не исчез. После ухода Inditex в 2022 году магазины Zara, Bershka и Pull&Bear открылись под брендом Maag, сохранив концепцию и ассортимент. McDonald's перезапустился под названием «Вкусно — и точка», сохранив рецептуру и персонал. Фармацевтические гиганты, такие как Novartis и Bayer, продолжили работу через локальные представительства, пишет Life.ru.

Экономическая реальность показала, что российский рынок по-прежнему привлекателен, особенно в премиальных нишах. Потребители ценят качество и ностальгируют по западным брендам. 60% покупателей в крупных городах готовы вновь приобретать западные товары, даже если они вернутся под новыми названиями, говорится в материале.

По словам экспертов, основные мотивы возврата — высокая маржинальность в рублевой зоне и свободная ниша после ухода конкурентов. Однако компании сталкиваются с рисками вторичных санкций и заморозки активов. Некоторые бренды, такие как Uniqlo и IKEA, принципиально не возвращаются, несмотря на спрос, подчеркивают специалисты.

Как отмечается, государство занимает нейтральную позицию, не препятствуя возвращению, но и не стимулируя его. Возвращение брендов может способствовать стабилизации цен в некоторых сегментах, но не приведет к их повсеместному снижению, считают собеседники. В fashion-сегменте перезапущенные магазины используют стратегию «старый бренд — новая цена», указывают они.

В целом, возвращение иностранных брендов — это не финал, а пауза. Гибкость и адаптация к новым условиям позволяют им отвоевывать рынок у местных конкурентов, пишет издание.