Две европейские страны отказались от запрета на российский газ

Бельгия и Франция отказываются поддержать запрет на импорт российского газа в Европейский союз. Об этом сообщила газета Politico.

По данным газеты, власти двух европейских стран требуют «больше подтвержденной информации», которая касается экономических и юридических последствий возможного утверждения запрета.

«Два крупнейших покупателя российского СПГ в Европейском союзе отказываются одобрить план Брюсселя по запрету поставок газа Москвы. Они утверждают, что им необходимы дополнительные заверения относительно экономических и правовых последствий этого шага, прежде чем принимать окончательно решение», — говорится в публикации.

В материале утверждается, что Париж планирует «внедрять стратегию поиска альтернативных источников энергии». Бельгийские власти планируют получить отчет, который касается последствий отказа российского газа «прежде, чем принять решение».

Цена газа в Европе весной выросла почти на треть

1 июня премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал «вредной» идею о полном запрете закупок энергоресурсов у РФ для стран Европейского союза.