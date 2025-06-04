Трамп запланировал увеличить добычу полезных ископаемых

Президент США Дональд Трамп планирует расширить свои полномочия в рамках Закона об оборонном производстве, чтобы увеличить скорость добычи критически важных полезных ископаемых и производства оружия, в случае, если того потребует национальная безопасность. Об этом со ссылкой на документы сообщает агентство Reuters.

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Для этого политик намерен воспользоваться чрезвычайными полномочиями и сократить требования по утверждению финансирования конгрессом. Действующий закон об оборонном производстве ограничивает полномочия главы государства, ему необходимо заручиться одобрением конгресса для проектов стоимостью свыше $50 млн. Эти требования хочет отменить Трамп.

В марте республиканец уже выносил подобные решения, чтобы стимулировать добычу минералов в Соединенных Штатах, используемых для изготовления потребительских товаров, компьютерных чипов, роботов и современного оружия.

В апреле Трамп подписал указ о развитии добычи полезных ископаемых морского дна.