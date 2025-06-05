Миру спрогнозировали снижение вложений в нефтедобычу

По итогам 2025 года суммарные объемы инвестиций в нефтедобычу в мире снизятся на шесть процентов в сравнении с показателем за 2024-й. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прогноз Международного энергетического агентства (МЭА).

Подобная динамика будет зафиксирована впервые за последние пять лет, уточнили аналитики. В последний раз мировые инвестиции в нефтедобычу падали в период пандемии коронавируса. В этот раз снижение вложений в отрасль будет вызвано сокращением рентабельности сектора на фоне удешевления сырья и снижения глобального спроса в том числе из-за эскалации торговых войн, пояснили эксперты.

В результате, согласно ожиданиям МЭА, в 2025 году падение инвестиций в нефтедобычу окажется самым стремительным за последние девять лет. До недавнего времени аналитики прогнозировали, что расходы на добычу нефти и газа останутся на уровне 2024 года. Однако с тех пор «настроения в отрасли стали более мрачными» на фоне наблюдающегося падения мировых цен на сырье. В итоге суммарный объем инвестиций в этом году может просесть до чуть менее 570 миллиардов долларов.

Продолжающееся падение мировых цен на нефть бьет по бюджетам крупнейших стран-экспортеров. С растущим дефицитом госказны столкнулись в том числе Саудовская Аравия и Россия. Для балансировки бюджета первой стране, согласно расчетам Международного валютного фонда (МВФ), нужна цена на нефть более 90 долларов за баррель, а план федерального бюджета РФ на 2025 год был заложен, исходя из экспортной цены на российскую нефть 69,7 долларов за баррель. При этом в начале мая стоимость российского сырья Urals опустилась ниже 50 долларов. На этом фоне дефицит российской казны по итогам этого года может превысить заложенный уровень почти втрое и составить 3,3 триллиона рублей.